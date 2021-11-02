İŞ DÜNYASI VE MESLEK LİSELERİ KARGEM LANSMANINDA BULUŞUYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liseleri düzeyinde Türkiye'de ilk defa kurulan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM'in Lansmanı gerçekleştirmek üzere iş dünyası ve meslek liseleri ile bir araya geliyor.

Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM'in Lansman programına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve iş dünyasının ileri gelenleri ve meslek liselerinin katılımıyla 03 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Meslek Liseleri düzeyinde Kariyer merkezinin kurulma sebebi, süreç içerisinde yapmayı planladığı faaliyetleri, tanıtımı ve bilinirliğinin artması üzerine planlanan programda Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Çiçek ‘’Motivasyon’’ temalı konuşma yapacaktır.