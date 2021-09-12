İL MÜDÜRÜ KOCA'YA TEŞEKKÜR MERSİN'E 32 MÜJDE

Mersin ziyareti kapsamında Mersin Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , Mersin'e 19 Temel Eğitim Okulu , 8 Esınav Merkezi , 4 Özel Eğitim Anaokulu , ve 1 BİLSEM yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özer , burada yaptığı açıklamada , '' Mersin'de gelinen nokta çok sevindirici sayın İl Müdürümüz Adem Koca , güzel bir sunum yaptı. Hakikaten çoğu noktada örnek teşkil edecek diğer okullarımız illerimiz için de örnek teşkil edecek projeler hayata geçiyor . İnşallah bu yeni yatırımlarla birlikte Mersin'de eğitimden farklı şekilde söz edebilme imkanımız olur.

Mersin' e özellikle deyinmemiz gerekiyor. Mersin'de sayın müdürümüz , sayın valimizle birlikte hakikaten cok ciddi bir dönüşüm , atılım gösterdiler . Özellikle tek kullanımlık önlükte ve tulumda maskede bölgenin ve tüm türkiyenin ihtiyacını karşılamada büyük bir katkı verdiler , destek verdiler . Bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Adem beye , calışma arkadaşlarına en içten şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum kardeşim'' dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da , '' bugün, ilimize teşrif eden Milli Eğitim Bakanımız SayınMahmut Özer'e destekleri için şükranlarımızı sunuyor, müjdesini aldığımız yatırımların Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum '' dedi.