İL MÜDÜRÜ KOCA DİNÇ'İ TEBRİK ETTİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç'i tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Mersin Yenişehir İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atanan Necmeddin Dinç'i ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun dilekleriniiletti.

İl Müdürü Koca , Yenişehir İlçe milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç ve mesai arkadaşlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek devamını diledi.Ziyaret sonunda İl Müdürü Koca , Necmeddin Dinç'e günün anısına bir tablo hediye etti.