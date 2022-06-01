İL MÜDÜRÜ KOCA AYDINLIKEVLER'İN MİNİK ŞAİRLERİNİ KABUL ETTİ

Mersin Yenişehir İlçesi Aydınlıkevler İlkokulu'nun şair öğrencileri Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı ziyaret ederek yazdıkları kitaplarını armağan ettiler.

Yenişehir İlçesi Aydınlıkevler İlkokulu 2.sınıf öğrencileri , yazdıkları şiir kitaplarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyaret ile İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya armağan ettiler.

Minik Şairlerin ziyaretinde Okul Müdürü Saim Demir ve Okul Sınıf Öğretmeni Zeliha Gündoğan da hazır bulundu. Ziyarette öğrenciler yazdıkları şiirlerden bir bölümünü İl Müdürüne okuyarak heyecanlarını paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müdürü Koca , '' Öğrencilerimizi yürekten tebrik ederek hayatları boyunca sanattan , edebiyattan kopmamalarını ve yaratıcılıklarını bir ömür sürdürmelerini temenni ediyorum. Öğrencilerimize her konuda destek olan yöneticilerimize ve öğretmenimize de teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum '' dedi.