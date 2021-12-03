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İL MÜDÜR KOCA ÖZEL ÇOCUKLARLA BİR ARADA
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yenişehir Hüseyin Polat Özel Eğitim Okulu'nda Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımıyla bir program düzenlendi.
EĞİTİM 03.12.2021, 14:27
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yenişehir Hüseyin Polat Özel Eğitim Okulu'nda Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç'in katılımıyla bir program düzenlendi.
Yenişehir Hüseyin Polat Özel Eğitim Okulu öğrencileri özel çocukların, öğretmenleriyle birlikte oyunlar oynayıp çeşitli etkinlikler sergilediği programda konuşma yapan İl Müdürü Adem Koca, "Özel çocuklarım bizlere emanettir. Onlarla yakından ilgilenmek hepimizin vazifesidir. Özel eğitim öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ederim" dedi.
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