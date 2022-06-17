İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDU

2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Müdür Koca, okul okul gezerek, öğrencilerin karne dağıtım törenlerine katıldı.

Mersin’de 406 bin 912 öğrenci karne aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da merkez ilçelerde okulları gezerek, öğrencilerin karne mutluluğunu paylaştı. Merkez Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu, Yenişehir ilçesi Müfide İlhan İlkokulu, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Anadolu Lisesi ve Mezitli Anaokulunda öğrencilerle buluşan Koca, karnelerini verdi.

Koca, okullarda düzenlenen törenlerde yaptığı konuşmalarda, eğitim öğretim sürecini başarıyla yürüten tüm öğretmenlere teşekkür ederek, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve tüm eğitim camiasına iyi tatiller diledi. Öğrencilere, yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını, oyun oynamalarını, sportif faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye eden Koca, okullarda tatil boyunca kütüphanelerin açık olduğunu, kursların devam ettiğini ve yaz okulları olduğunu hatırlatarak, bu olanaklardan mutlaka faydalanmalarını istedi.

12. sınıf öğrencilerine, hafta sonu yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarında başarılar dileyen Koca, “Tüm velilerimizin, öğretmenlerimizin kalpleri onlarla çarpıyor. Hayatta asıl önemli olan unsur, hedeflerimiz uğruna mücadele etmekten asla vazgeçmemek ve gayretli olmak” dedi.