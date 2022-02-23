İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA'DAN MERSİN VURGULU SOHBET TOPLANTISI

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , "33 Okul Müdürü Sohbeti " programı dahilinde Akdeniz ilçesi'ndeki Okul Müdürleri ile bir araya geldi.

Akdeniz İlçesi Huzurkent Kazım Karabekir Ortaokulu'nda gerçekleşen sohbet toplantısında , Okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunarak sahada karşılaşılan sorunları , ihtiyaçları ve Müdürlerin çözüm önerilerini değerlendiren İl Müdürü Koca , "Yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi ne kadar desteklersek eğitimin kalitesini o kadar artırırız. Biz büyük bir aileyiz ve okullarımızda yapmamız gereken bir takım yapısı, ekip ruhu oluşturmaktır. Amacımız, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi okullarımızda sadece fiziki olarak tutmak değil onları hem zihnen hem kalben okula aidiyet duygusuyla bağlamak, onları başarıya ortak etmektir. Öncelikle kalplere ulaşmamız gerekir. Birlikte oldukça, birbirimize destek verdikçe, sorunları da güzellikleri de paylaştıkça çözemeyecek sorunumuz yok. İyi örnekleri hep birlikte çoğaltacağız" dedi.

Ölüm yıldönümü münasebetiyle Mersinli ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun "Var mısın?" adlı kitabını , merhumun anısını yad ederek müdürlere hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , 33'er kişilik gruplar halinde planlanan okul müdürleri ile sohbetlere devam edeceğini belirterek tüm okul müdürlerine teşekkür etti.

İl Müdürü Adem Koca Okulda bulunan Anı Defterine duygularını yazdı.