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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ADEM KOCA YENİŞEHİRLİ OKUL MÜDÜRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , "33 Okul Müdürü Sohbeti " programı dahilinde Yenişehir ilçesi'ndeki Okul Müdürleri ile bir araya geldi.
EĞİTİM 01.03.2022, 15:02 01.03.2022, 15:21
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , "33 Okul Müdürü Sohbeti " programı dahilinde Yenişehir ilçesi'ndeki Okul Müdürleri ile bir araya geldi.
Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen sohbet toplantısında , Okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunarak sahada karşılaşılan sorunları , ihtiyaçları ve Müdürlerin çözüm önerilerini değerlendiren İl Müdürü Koca , " Eğitim, sonuç ve ürün odaklı olmamalıdır. Eğitim bizi sonuca, ürüne ulaştıran merdivenin basamaklarıdır. Her basamakta karşılaşacağımız sorunları, sıkıntıları birlikte omuzlamak için her zaman yanınızdayız.Yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi ne kadar desteklersek eğitimin kalitesini o kadar artırırız. Biz büyük bir aileyiz ve okullarımızda yapmamız gereken bir takım yapısı, ekip ruhu oluşturmaktır. Amacımız, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi okullarımızda sadece fiziki olarak tutmak değil onları hem zihnen hem kalben okula aidiyet duygusuyla bağlamak, onları başarıya ortak etmektir. Öncelikle kalplere ulaşmamız gerekir. Birlikte oldukça, birbirimize destek verdikçe, sorunları da güzellikleri de paylaştıkça çözemeyecek sorunumuz yok. İyi örnekleri hep birlikte çoğaltacağız " dedi.
Program sonrasında Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatin Rüştü Tuncer ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç , İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya çiçek ve geri dönüşümden tasarlanan tablo hediye etti.
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