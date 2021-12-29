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İL BİRİNCİSİ GÜRBÜZ'E KOCA'DAN BAŞARI BELGESİ
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Ahi Evran ve Ahilik" temalı ve "Yardımlaşma ve Adil Paylaşım" konulu resim yarışmasında Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Kayra Gürbüz il birincisi oldu.
EĞİTİM 29.12.2021, 09:47 29.12.2021, 09:49
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Ahi Evran ve Ahilik" temalı ve "Yardımlaşma ve Adil Paylaşım" konulu resim yarışmasında Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Kayra Gürbüz il birincisi oldu.
"Yardımlaşma ve Adil Paylaşım" konulu resim yarışmasında il birincisi olan Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Kayra Gürbüz'e başarı belgesi Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından verildi.
Lise öğrencisi Muhammed Kayra Gürbüz'ü tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Koca, başarılarının devamını diledi.
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