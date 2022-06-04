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HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü himayelerinde, 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışı, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

EĞİTİM 04.06.2022, 22:07 04.06.2022, 22:48
HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü himayelerinde, 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışı, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Hafta dolayısıyla etkinlikler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Mezitli Galatasaray Meydanı’nda düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, halk eğitimin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, “2022 yılı itibariyle ilimizde 8 bine yakın kursta yaklaşık 280 bin vatandaşımıza kurs verildi. Bu çok önemli bir rakam, bu rakam nüfusumuzun yüzde 15 ine tekabül ediyor. Türkiye ortalamasının da üzerine çıkmışız. Türkiye ortalaması yüzde 8 civarındayken biz bunun iki katı kurs düzenlemiş durumdayız” dedi.

Kurslara katılım konusunda kadınların ilgisinin daha fazla olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, “Bu kurslara 130 bine yakın kadınımız iştirak ederken, 120 bine yakın erkek kursiyerimiz katılmıştır. Tabi bu ilgi bizleri sevindiriyor. Bu ilgi oldukça Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerimiz daha çok kurs açmaya devam edecektir. Şu anda il genelinde 14 Halk Eğitim Merkezimiz, 1 Olgunlaşma Enstitümüz var. Buralarda geleneksel üretim dallarından teknolojik bilginin arttırılmasına, kültürel sahadaki kurslardan spor alanındaki kurslara, hatta tarımdan hayvancılığa kadar aklınıza gelebilecek hemen her başlıkta, her konuda kurslarımız var. Kursları verecek olan öğretmenlerimiz, eğiticilerimiz ve 5 bin civarında usta öğreticilerimiz var. Usta öğreticilerimiz kurslara adeta hayat veriyor. Kursiyerlerimiz de bu kurslara iştirak ederek çok verimli, çok başarılı neticelerin alınmasına vesile oluyorlar" diye konuştu.

“Öğrenmenin yaşı yok”

“Öğrenmenin yaşı yok, bizim kültürümüzde beşikten mezara kadar öğrenme anlayışı var" diyen Vali Pehlivan, "Hangi yaşta olursak olalım, hangi işi yapıyorsak yapalım, hangi kademede bulunursak bulunalım, hayatımızın her anında öğrenmeye kapılarımızı açmak durumundayız. Çünkü hayat dinamik bir süreç, her geçen gün yeni gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri takip etmek ve bilinenleri unutmamak, var olan bilgileri tazelemek sürekli bir dinamizmi, sürekli bir odaklanmayı gerektiriyor. Bu kurslarımızda kişinin ilgisine ve yatkınlığına göre kurslar düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’in her noktasında kurslar açıldığını ve açılmaya devam ettiğini vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Etkinliğin yapılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz ve şahsında milli eğitim camiasına, halk eğitim merkez müdürlüklerimiz ve çalışanlarına, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve belgelerini alacak olan, kurslara devam eden bütün kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Bu ve benzeri başarılı çalışmaların, başarılı eğitim faaliyetlerinin artarak devam etmesini diliyorum.”

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da konuşmasında, "Hayat Boyu Öğrenme, devletimizin milletimize sunduğu geleceğimizi inşa etmeye büyük katkılar sunan çok büyük olanaktır. Yaptığımız çok yönlü çalışmalarla Hayat Boyu Öğrenme kurs ve kursiyer sayılarımız hem nitelik hem nicelik olarak her geçen ay artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, kursiyerlere plaket takdim etti. Kurdele keserek ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışını gerçekleştiren Vali Pehlivan, daha sonra alanda kurulan stantlarını gezerek bilgiler aldı. Stantlarda sergilenen yöresel lezzetleri de tadan Vali Pehlivan, kursiyerlere yaptıkları çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları 7 Haziran tarihine kadar tüm il ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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