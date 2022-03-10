HAFTANIN ÖĞRETMENİ RAHİLE ELDEN

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü , her hafta kendi alanlarında gerçekleştirdikleri örnek çalışmalarla mesleklerinde fark oluşturan öğretmenleri ödüllendirmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Haftanın Öğretmeni olarak belirlenen Tarsus Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan Rahile Elden'i makamında ağırlayarak öğretmenimize küçük bir köy okulunda yürüttüğü özverili ve yaratıcı çalışmaları ile eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Haftanın Öğretmeni Rahile Elden de , görevini büyük zevkle ve onurla yaptığını, bu ödülün kendisi için çok kıymetli ve motive edici olduğunu dile getirerek İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’ ya şükranlarını ifade etti.