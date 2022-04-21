GÜRAY GÖKAL'DAN POLİS ADAYLARINA 'KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK EĞİTİMİ'

Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar ve Eğitmen Güray Gökal, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Eğitim Merkezinde iletişim becerileri konusunda seminer verdi.

Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar ve Eğitmen Güray Gökal seminer düzenlediği Şehit Altuğ Verdi Polis Eğitim Merkezi'nde, farklı konu başlıklarından oluşan eğitim programında başta temel iletişim becerileri,beden dili ve mikro ifadeler,düşünce okuma teknikleri,etkili konuşma etkili konuşma ve hitabet sanatı, ikna teknikleri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Gökal,verdiği eğitim semineri ile ilgili yaptığı kısa açıklamada '' Göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı POMEM Müdürümüz Sayın Zafer Ağırkaya’ya teşekkür ve saygılarımı sunarım. Allah, kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafındaki vatan ve bayrak için her daim görevde olan tüm kahraman polislerimizi ve askerlerimizi korusun ve kollasın. Cennet vatanımız için şehit düşmüş tüm vatan evlatlarının ruhları şad, mekânları cennet olsun ’ dedi.