GENÇLER TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLİYOR

Mersin’de ’Gençlik Güvenli Gelecek 2020’ projesi kapsamında eğitim kurumlarındaki öğrenciler, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri konusunda bilgilendirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ’Gençlik Güvenli Gelecek 2020’ projesi kapsamında il genelindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, genç nüfus başta olmak üzere çocukları ve gençleri nasıl istismar ettikleri, terör örgütlerinin elemanlarını nasıl kullandıkları ve hangi yöntemleri izledikleri, birlikte hareket etmenin gerekliliği, şüpheli paket, araç ve şahıslarla ilgili konularda bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili düzenlenen konferanslarda şu ana kadar 7 bin 656 kişiye ulaşıldı.

Proje kapsamında gençlere ayrıca ’broşür, ayraç, kalem ve bloknot’ gibi hediyeler verildi.