"GENÇ OFİS" VE "DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ" MERSİNLİ GENÇLERİN HİZMETİNE AÇILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'e kazandırılan Deneyap Teknoloji Atölyesi ve Genç Ofis, düzenlenen açılış töreniyle Mersin Üniversitesi öğrencilerinin hizmetine açıldı.

Açılış törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Üniversitesi

Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Koca, Genç Kızılay gönüllüleri, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ilk olarak Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Servet Tazegül Spor Salonu içerisinde yapımı kısa sürede tamamlanarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın online olarak 27 İlde eş zamanlı düzenlediği açılış töreni ile hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’den bilgi aldı. Su daha sonra Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim alma hakkı kazanan gençlerle sohbet etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Su, Atölyelerin çocukların eğitimlerine büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi; "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Servet Tazegül içerisine yapılan bu önemli eserle İnşallah ülkemizin teknoloji liderleri, girişimcileri ve mühendisleri yetişecek. Ülkemizin teknolojik anlamda gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Nanoteknoloji, uzay teknolojisi, sibernetik gibi birçok dalda çocuklarımız eğitim alıyorlar. İnanıyorum ki ülkemizin milli teknoloji hamlesinde çok ciddi bir ivmeyi yakalamamızda artı bir değer katmış olacaktır. Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin ilimize yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyap Teknoloji Atölyesi ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Üniversitesi ve Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlayan ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy kampüsünde kısa sürede yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan "Genç Ofis" Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından açılışı gerçekleştirilerek öğrencilerinin hizmetine açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışını gerçekleştirdikleri Genç Ofis’te gençlerin keyifle vakit geçirmelerini temenni ettiğini dile getirerek, ofisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Genç Ofis açıldı. Genç Ofisi Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte gezen Mersin Valisi Ali İhsan Su, öğrencilerle sohbet etti, masa tenisi oynadı ve Genç Ofis bahçesinde öğrenciler tarafından seslendirilen müzik dinletisine katıldı.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Merkezi Kütüphanesi yanında, öğrencilerin hem eğlenebileceği hem de ders çalışabileceği bir ortam sağlayan Genç Ofis’te; bağlama, gitar, keman, İngilizce, akıl oyunları, mangala, satranç, dart, masa tenisi, beyzbol, bocce eğitimleri verilmesinin yanında, gençlik kampları, gençlik projeleri, köy okullarına yardım, çevre temizliği gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek.