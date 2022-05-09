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'' GAMES OF MIND '' ERDEMLİ'DE ETWINNING ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ
Mersin Erdemli İlçesi'nde eTwinning Projesi '' Games of Mind '' , 6 farklı Ülkeden Öğretmen ve Öğrencileri bir araya getirdi.
EĞİTİM 09.05.2022, 20:58
Mersin Erdemli İlçesi'nde eTwinning Projesi '' Games of Mind '' , 6 farklı Ülkeden Öğretmen ve Öğrencileri bir araya getirdi.
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ; Alata Ortaokulu,Kocahasanlı Şehit Polis Fatih Çevik İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Sinan Suverir İlkokulu/Ortaokulu ve Ayaş Ortaokulu'nun proje ortağı olduğu '' Games of Mind '' in saha uygulaması kapsamında , Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.
6 ülkeden 17 öğretmen 210 öğrencinin yer aldığı Games Of Mind eTwinning projesinin son aşamalrındaki etkinliklerden biei olan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası , Erdemli Doğa ve Fen Okulunda gerçekleşti. Turnuvaya 6 ülkeden 17 Öğretmen ve 80 öğrenci katıldı.
Projenin yerel ortaklarının bir araya gelmesine vesile olan Turnuva ile Erdemli'de bir ilk gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Tekin'in de iştirak ettiği etkinlikte öğrenciler hem yarıştılar hem eğlendiler. Şöeln havasında geçen etkinlik günün anısına çekilen fotoğraflarla tamamlandı.
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