FİKİR OTOBÜSÜ'NÜN KAPTANI YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliği ile gerçekleştirilen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Projeler Yarışmasında finale kalan projeler belirlendi.

Mersin'de 2022 yılında yapılan toplam 542 proje başvurusu yapıldı. Komisyonlardaki değerlendirmeler sonucu ön elemeyi geçen 33 proje takımı belirlendi.

Komisyon değerlendirme sonuçlarına göre ;

Toroslar İlçesi'nden 11 proje , Yenişehir İlçesi'nden 12 Proje , Toroslar İlçesi'nden 11 proje , Akdeniz İlçesi'nden 6 Proje , Mezitli İlçesi'nden 3 proje ve Erdemli İlçesi'nden 1 Proje ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

Belirlenen takımlar Nisan ve Mayıs ayı boyunca yüz yüze ve çevrimiçi çeşitli eğitimlere, mentörlük desteklerine katılacaklar, prototip veya iş fikirlerini geliştirip finalde yarışmaya hak kazanmak üzere çevrimiçi olarak jüriye sunacaklar. Jüri değerlendirmesi sonucunda finalde yarışacak 6 takım Mayıs ayı sonunda belirlenecektir.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliği ile gençlere girişimcilik bilincini erken yaşlarda kazandırmayı ve lise seviyesindeki öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri üretebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hedef kitlesi Mersin ilindeki özel/resmi ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ve danışman öğretmenleri olan bu yarışmada yenilikçi bir iş projesi/fikri ile mevcut bir probleme çözüm olabilecek bütün projeler/fikirler çalışma kapsamında değerlendirilmektedir.