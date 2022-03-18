EYÜP AYGAR FEN LİSESİNDE TÜBİTAK COŞKUSU

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan proje sahibi öğrenciler için sergi ve ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sosyoloji, Yazılım ve Matematik alanlarında yarışmaya katılan Eyüp Aygar Fen Lisesi, bir birincilik bir üçüncülük aldı.

Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri Esin Ekin Bilmez ve Zeynep Akkaş Sosyoloji alanında birincilik, Yusuf Can Temel Yazılım alanınıda birincilik, Umut Yılmaz, Miran Can Büyükkaya ve Nehir Ağırdaş ise Matematik alanında üçüncülük elde etti.

Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencisi Eray KAYA’nın Yenişehir BİLSEM üzerinden Biyoloji alanında yapmış olduğu başvuru da bölge birincisi oldu.

Derece alan projeler 23 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.