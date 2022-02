ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN OKULLARA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Erdemli Belediyesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarla eğitim neferlerine destek veriyor.

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma adresi bu kez Alata İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Okuldan gelen talep doğrultusunda ekipler, çocuklar için çevre düzenlemesi yaptı, okul bahçesindeki uygun yerleri asfaltladı.

Eğitim neferlerine her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekiplerimiz kentin dört bir tarafında çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmalarda hayatın her alanına dokunuyoruz. Şüphesiz bunlardan en önemlisi ise eğitim. Eğitim meşalesinin sürekli yanması için öğretmenlerimizin ve eğitimin kutlu neferlerinin sürekli yanında oluyoruz. Onların yürüdüğü bu kutsal yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.