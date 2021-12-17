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ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 'beyaz önlük giyme töreni' gerçekleştirildi.

EĞİTİM 17.12.2021, 11:53 17.12.2021, 12:01
ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 'beyaz önlük giyme töreni' gerçekleştirildi.

Akdeniz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Canacankatan, dekanlar, 25. Bölge Mersin Ecza Odası Genel Sekreteri Volkan Yıldız, akademik, idari personel ile Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı. Saygı Törende Eczacılık Fakültesi öğrencileri Ece Atıcı ve Arda Vural müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Eczacılık Fakültesinin, sağlık zincirinin en güçlü halkalarını yetiştiren ve ciddi başarılara imza atmış bir fakülte olduğunu söyleyen Rektör Ahmet Çamsarı, eczacılık mesleğinin çok önemli ve kutsal bir meslek olduğunu, öğrencilerin de bütün enerjilerini bu kutsal meslekte iyi bir yere gelmek için harcamaları gerektiğini söyledi. Üniversitenin yaklaşık 50 bin kişilik büyük bir aileye sahip olduğunu söyleyen Çamsarı, “Mersin Üniversitesi olarak, artık gençlik zamanını yaşayan ve en verimli döneminde olan bir üniversiteyiz. Türkiye’nin en yeşil kampüslerden birisine sahibiz. Kampüsümüzde doğal hayatı koruyoruz ve tüm bunların hepsi bizim gurur duyduğumuz konular. 207 üniversite arasından 14. sırada yer alıyoruz ve hızla da gelişmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin gerçekleştiği merkezi Mersin’e kazandırmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını da ifade eden Çamsarı, Akdeniz Kültür Merkezinin bin 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, görüş açısı ve akustiği ile de Türkiye’nin sayılı salonlarından biri olduğunu ve böylesi önemli bir salonda Eczacılık Fakültesinin beyaz önlük giyme törenini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Eczacılığın kadim bir meslek olduğunu söyleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise “Hastalar, doktorlardan daha çok eczacılar ile her şeylerini konuşurlar. Bu durum da sizleri geliştirecektir. Güzel bir mesleğiniz olacak. Mersin Üniversitesi de iyi akademisyen ve öğrenci yetiştiren bir üniversite. Üniversite günleri, güzel ve eğlenceli günlerdir. Bu günlerin keyfini çıkarmanızı diliyor, eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi akredite edilmiş ve güçlü bir akademik kadro ile faaliyetlerine devam eden bir fakülte olduğunu ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Necmiye Canacankatan da “Fakültemiz, mesleki etik ve bilimsel değerlere sahip nitelikli eczacılar yetiştiriyor. Her mesleğin zorlukları vardır ama sağlık alanında çalışıyorsanız, hataların telafisi olmayabiliyor. Bu nedenle, kendinizi her zaman geliştirmelisiniz. Bugüne kadar 754 eczacıyı mezun ettik. Üniversite olarak mezuniyet sonrasında da sizlerin her zaman yanınızdayız. Şimdiden sizlerle gurur duyuyor, fakültemizden mezun olurken güzel anılar biriktirdiğiniz, sağlıklı mutlu ve başarı bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

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