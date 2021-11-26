DUMLUPINAR AİHL BİLİM FUARINA YOĞUN İLGİ

Mersin Yenişehir İlçesi Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi , TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları programı kapsamında destek alan Bilim Fuarını törenle açtı.

Yenişehir İlçesi Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışına a Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç , Yenişehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yılmaz , Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Feyzullah Kaya , Okul Müdürleri , Öğretmenler , Veliler ve öğrenciler katıldı.

Farklı branşlarda 22 projenin sergilendiği fuarda danışman öğretmenler ve öğrenciler görev aldılar. Danışman Öğretmenler ; Arapça Öğretmenleri Betül Özkoku ve Serpil Dalay , Coğrafya Öğretmeni Ayhan Aktop , Matematik Öğretmeni Ümran İyik , Tarih Öğretmeni İdris Memi , ve Fuar Koordinatörü Kimya Öğretmeni Baran Eren ile 66 öğrenci ziyaretçileri karşılayarak projeler hakkında bilgiler verdiler.