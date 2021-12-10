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'DOĞA BEKÇİLERİ' MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ'NDE
Mersin Üç Ocak Ortaokulu Matematik öğretmeni Deniz Karadağ’ın kuruculuğunu yaptığı 'DOĞA BEKÇİLERİ' ( THE GUARDIANS OF NATURE) eTwinning projesi, TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Mersin Bilim Şenliği eTwinning proje tanıtımlarında ilk gün tanıtılan beş projeden biri oldu.
EĞİTİM 10.12.2021, 12:17 10.12.2021, 12:20
Mersin Üç Ocak Ortaokulu Matematik öğretmeni Deniz Karadağ’ın kuruculuğunu yaptığı 'DOĞA BEKÇİLERİ' ( THE GUARDIANS OF NATURE) eTwinning projesi,TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Mersin Bilim Şenliği eTwinning proje tanıtımlarında ilk gün tanıtılan beş projeden biri oldu.
Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı ile yürütülen 'DOĞA BEKÇİLERİ' eTwinning projesinde Mersin Üç Ocak Ortaokulu’ndan Gizem Aytuğ Eriş,Mersin Bahşiş Ortaokulu’ndan Sevinç Tor Çakır,Seçil Karakuş, Mersin Yenitaşkent Yusuf Bayık Orta Okulu’ndan Aygül Sevdi,Mehmet Dağlı Ortaokulu’ndan Pınar Türkan ve ayrıca Samsun ,Aydın ve Azerbaycan’dan 9 öğretmen ve 48 öğrenci yer aldı.
Proje hakkında bilgiler veren Matematik Öğretmeni Deniz Karadağ, "Proje, her geçen gün kirlenen doğaya ,tükenen enerji kaynaklarına dikkat çekmek ve öğrencilerde erken yaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulmuştur.Bu amaçla öğrencilerde güvenli internet kullanımı sağlanacak ve web 2.0 araçları öğretilerek çeşitli etkinlikler yapılacak ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilecektir.Bu kapsamda projenin çalışmaları Şubat ayı sonuna kadar devam edecektir" dedi.
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