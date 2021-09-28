DOÇ. DR. BOLAT ÖNCÜLÜĞÜNDE ' ÇOCUK OLMAK : GELENEKSEL TEMATİK ÇALIŞTAYI ' DÜZENLENDİ

'Çocuk Olmak: Geleneksel Tematik Çalıştayı' nda, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenlerine Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde konferanslar verildi. Mersin Arkeoloji Müzesinde ise okul öncesi dönem çocuklarına ve okul öncesi öğretmenlerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalıştaya Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Yılmaz Bolat, Merkez Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Gökhan Güneş, Doç. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya, öğretmen ve okul öncesi dönem çocukları katıldı.

Çalıştayda konuşmacı olarak; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayperi Sığırtmaç, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Akın Akyol yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Yılmaz Bolat; böylesine önemli bir zamanda etkili ve verimli öğrenmenin daha çok önem kazandığını ve bundan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Ayrıca Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nün bilime ve eğitime katkı sunan çalışmaları her zaman desteklediğini belirterek Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, ve tüm üniversite ekibine teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Ayperi Sığırtmaç “Özel Eğitimde Öğretimsel Uygulamalar” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek öğretimsel uyarlamalar konusunda örnek uygulamalar eşliğinde özel gereksinimli çocukların günlük eğitime katılımını sağlamaya yönelik stratejiler ve bunlarla ilişkili bilgileri katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol ve Doç. Dr. Ali Akın Akyol ise “Müzede Çocuk Olmak” isimli sunumlarında, müzelerde ve arkeolojik alanlarda yapılabilecek eğitim etkinliklerinden ve ilgili proje örneklerinden söz ederek drama gibi yöntemlerin müzelerde ve arkeolojik alanlarda yapılan eğitim etkinliklerinde kullanılmasının kalıcı öğrenme açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ettiler.

Sunumların ardından, Mersin Arkeoloji Müzesi’nde okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen drama atölyesi ve çocuklarla birlikte yapılan sanatsal ve kültürel etkinliklerle “Çocuk Olmak: Geleneksel Tematik Çalıştayı” sona erdi.