DEMİR, YUSUF BAYIK İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Toroslar Yusuf Bayık İlkokulunu ziyaret etti.

Toroslar Yusuf Bayık İlkokulunu ziyaret eden Demir, Mersin'de 2021 yılının öğretmeni seçilerek, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmenler günü programlarında İlimizi temsil eden, Müdür Yardımcısı Nurşin Akman'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Okul Müdürü Ferda Yıldız Yakut ve Müdür Yardımcısı Tülay Alakoç'un da hazır bulunduğu ziyarette Mevlana mahallesinde tek okul olma özelliğini taşıyan, yaptıkları eğitim, kültür, sanat ve spor projeleri ile il geneli 27 okul arasına giren Toroslar Yusuf Bayık İlkokulu idareci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Ökkeş Demir, Eğitimde İlkokulların her çocuğa iyi bir vatandaş olması için gerekli bilgi, beceri davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, temel bilgi ve becerilerle üst öğrenime hazırlamak olduğunu belirterek, Bir toplumun ilerlemesi, kendini yenilemesi, yeni yetişen genç kuşaklara bağlı olduğunun altını çizdi. Toroslar Yusuf Bayık İlkokulu’nda özellikle sportif anlamda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyleyen Demir, Okul Müdürü Ferda Yıldız Yakut, Müdür Yardımcısı Nurşin Akman ve Müdür Yardımcısı Tülay Alakoç'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Okul Müdürü Ferda Yıldız Yakut, Müdür Yardımcısı Nurşin Akman ve Müdür Yardımcısı Tülay Alakoç Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e yaptığı anlamlı ziyaretten, nezaketinden, ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.