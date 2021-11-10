"CUMHURİYETİN KALBİNE YOLCULUK" PROJESİYLE ÖĞRENCİLER ANKARA’YI GEZDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığının hazırladığı "Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında Mersin’den 20 lise öğrencisi, Ankara’yı gezdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri F Büro Amirliği tarafından ’gençleri terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmalarına karşı bilinçlendirilerek tuzaklarına düşmelerinin engellenmesi, devlet vatandaş işbirliğinin pekiştirilmesi, halkın devlete olan güven ve desteğinin güçlendirilerek terörle mücadelede halk desteğinin arttırılması, terör örgütlerinin gerçek yüzünün gösterilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, illegal örgütlerin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi, terör dışında şiddete yönelen aşırılıkların ve yeni eleman temin etmelerinin önlenmesi” amacıyla hazırlanan Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk projesi kapsamında kentten 20 öğrenci Ankara’ya götürüldü.

Yapılan geziye Mersin’in yanı sıra Batman, Bursa, İstanbul, Osmaniye, Karabük, Adıyaman, Çorum, İzmir, Kocaeli, Niğde ve Kilis ilerinin de öğrenciler katıldı. Gençler, Anıtkabir, Eski Meclis, Millet Kütüphanesi, Polis, Anadolu ve Etnografya müzeleri ile Ankara Kalesi gezdirildi.

Ayrıca öğrencilere dönüşte Kapadokya turu da attırıldı.