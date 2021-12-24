CAHİT ZARİFOĞLU AL'DE TOPLU KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde, 26 Ekim'de başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Mersin Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde toplu kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Mersin Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde toplu kütüphane açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okumanın önemine vurgu yaparak; biz eğitimcilere düşen en büyük görevin çocuklarımıza her türlü okuma olanağını sağlamak ve evlatlarımıza okumanın kıymetini anlatmak olduğunu ifade etti.

Bu yola 26 Ekim'de çıkıldığının altını çizen Adem Koca, "İlimizdeki okullarda 296 kütüphane açılarak hedefimize ulaştık ve kütüphanesiz okul kalmadı" dedi.