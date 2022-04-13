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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4 BİN 263 ÖĞRENCİNİN SINAV ÜCRETİNİ YATIRDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretlerini yatırdı.
EĞİTİM 13.04.2022, 17:07
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler ile Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin üniversite sınavına girecek çocukları için sınav ücreti olarak toplam 935 bin 642 lira yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini karşıladı. YKS’ye hazırlanan öğrencileri maddi açıdan zorlayan sınav ücretlerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 935 bin 642 lira destek sağladı.
Kaynak: İHA
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