'' BÜYÜK ÖDÜL NASIL ALINIR ? ''IN SIRRI NESRİN ÖĞRETMENDE

Mersin Yenişehir İlçesi Şehit Kübra Doğanay Kız Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Nesrin Kurt , Türkiye ve Azerbaycan tarafından Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen e-Twinnng eğitim seminerinde sunum yaparak önemli bir başarıya imza attı.

Mersin yenişehir İlçesi Kız Proje AİHL Öğretmeni ve Avrupa e-Twinning 1.si Nesrin Kurt , Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 11-12-13 Ekim 2021 tarihlerinde düzenelenen Medya Okur Yazarlığı ve Dezenformasyon Semineri'nde '' Büyük Ödül Nasıl Alınır ? '' sunumu ile Mersin'i temsil etti.

e-Twinning Avrupa 1.si olarak daha önce önemli bir başarıya imza atan Nesrin Kurt , seminerdeki sunumu sonrasında yaptığı kısa açıklamada '' Ülkemi, ilimizi ve okulumu temsil etmekten gurur duydum '' dedi.