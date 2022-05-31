BUSE NAZ BATAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Mersin Akdeniz İlçesi Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Buse Nur Batak , Atletizm 3000 metre koşusunda Türkiye Şampiyonu oldu.

Akdeniz İlçesi Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Buse Nur Batak , Bursa'da düzenlenen Türkiye U 20 Atletizm Şampiyonası'nda , 3000 metre' de Türkiye Şampiyonu , 5000 metrede de Türkiye 2.si olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Buse Nur Batak elde ettiği bu derecelerle Türkiye Atletizm Milli Takımı'na seçildi.