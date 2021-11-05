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BİR EKMEK PARASINA ÖĞRENCİ OKUTUYORLAR

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ‘Mezitli’nin Filizleri Projesi’ onlarca gence eğitim desteği sağlamaya devam ediyor.

EĞİTİM 05.11.2021, 15:10 05.11.2021, 16:21
BİR EKMEK PARASINA ÖĞRENCİ OKUTUYORLAR

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ‘Mezitli’nin Filizleri Projesi’ onlarca gence eğitim desteği sağlamaya devam ediyor. Mezitli’de bulunan apartman, site ve iş yerlerinin güçlerini birleştirerek, her ay 1 ekmek parasına bir öğrencinin hayatını değiştirdiği projeye Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı da katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mahalle muhtarı Ali Develi, Belediye Meclis Üyeleri ve hayırsever vatandaşların katıldığı törenle muhtarlık girişine teşekkür plaketi astı. Muhtar Develi ve hayırseverlere teşekkür eden Başkan Tarhan, proje ile çok cüzi miktarda katkı sağlanabileceğinin altını çizdi. Mezitli Belediyesi olarak 4 yıllık üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere yıllık bin 600 TL yardımda bulunduklarını belirten Tarhan, “Biz belediye olarak tüm gücümüzle eğitimin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Mutlaka önümüzdeki süreçte özellikle kız öğrencilerin barınabilmesi için öğrenci yurdu yapma projemiz var. Ama sadece bizim çabamız kabul edersiniz ki yetmiyor. Halkımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Örneğin bulunduğumuz sitede ki her daire 1 TL verse her ay bir öğrenciye 238 lira katkı sağlamış oluyor. Ayda 1 TL kimse için bir şey ifade etmez ama bir araya geldiği zaman bir öğrencinin mutfak masrafı demek. 1 ekmek parası katkı sağlasanız bu öğrenciye kira desteği sağlanmış olur. Mezitli halkının hayırsever olduğunu her zaman söylüyoruz. Vatandaşlarımızdan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmalarını istiyoruz. Biz kesinlikle aralarında ki alışverişe karışmıyoruz. Burs verecekleri öğrenciye, ne kadar burs vereceklerine yardımseverlerimiz kendileri karar veriyor. En büyük hizmet eğitime yapılan hizmettir. Onların bu çalışması herkese örnek olmalıdır. Birçok çalışmamızda yanımızda olan vatandaşlarımız Mezitli’nin Filizleri ailesine katılarak çok kutsal ve önemli bir görevi yerine getirdiler. Bu başarıyı gösteren iş yerleri, siteler ve apartmanlara teşekkür tabelası veriyoruz” dedi.

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