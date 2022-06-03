BAKAN YARDIMCISI KACIR'DAN TEKNOFEST TÜRKİYE LİDERİ MERSİN MEM'NE ÖDÜL

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır , TEKNOFEST'e 2022 yılında en çok proje ile başvuru yapan il olan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ödüllendirdi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzre Mersin'e Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır , Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Kacır' a ; İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA , Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Hasan Gül , Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Rifat Duran , Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbalve Mersin MÜSİAD Başkanı Serdar Yıldızgörer de eşlik ettiler.

Sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır , ilk günden itibaren teknolojiye ve yenilikçi projelere verdiği büyük önem ve yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde , 2022 yılında TEKNOFEST'e en çok başvuru yapan il olan Mersin Milli Eğitim camiasına , İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca nezdinde teşekkür ederek model uçak hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da , Mersin'in proje kenti olduğunu , Milli Eğitim camiasının öğrencilerin geleceğe güvenle ve donanımlı bir şekilde yürümeleri için her türlü çabayı gösterdiğini ifade ederek Milli Eğitim camiamız adına Sayın Mehmet Fatih Kacır ' a şükranlarını sundu.