ATATÜRK MTAL AR-GE MERKEZİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Çevrimiçi ortamda Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımlarıyla gerçekleşen törenle 50 Ar-Ge Merkezinden biri olan Mersin Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge Merkezi' nin açılışı yapıldı.

81 ilde telekonferans yolu ile eş zamanlı gerçekleştirilen açılış sonrasında Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.