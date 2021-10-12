Son Dakika
ATATÜRK MTAL AR-GE MERKEZİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezinin açılış töreni online olarak gerçekleştirildi.
EĞİTİM 12.10.2021, 10:00
Çevrimiçi ortamda Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımlarıyla gerçekleşen törenle 50 Ar-Ge Merkezinden biri olan Mersin Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge Merkezi' nin açılışı yapıldı.
81 ilde telekonferans yolu ile eş zamanlı gerçekleştirilen açılış sonrasında Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.
19°
açık
Namaz Vakti 12 Ekim 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü