"ANADOLUYUZ BİZ" PROJESİ ÖĞRENCİLERE DOKUNUYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi kapsamında Diyarbakır’dan gelen öğrenciler Mersin’de ağırlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müddürlüğü bünyesinde yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi kapmasında Diyarbakır’dan gelen 40 öğrenci 17-20 Mar tarihleri arasında Mersin’de ağırlandı.
Özellikle dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projede 40 öğrenci eğitim,sanat kültür, spor tarihi ve turistik gezilere doydu.
Öğrenciler, Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan EuroCup Women çeyrek final rövanş maçını izleyerek, “18 Mart Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyareti, tarihi ve kültürel geziler kapsamında Arkeoloji Müzesi, Tarsus şehir merkezi turu, Danyal Peygamber Kültür Evi ziyareti, Kırkkaşık Bedesteni, Taşkuyu Mağarası, Ashabı Keyf (7 Uyurlar) Mağarası, Kanlıdivane, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Uzuncaburç Antik Kenti ve Kızkalesini gezerken yöresel yemekleri de tatma fırsatı buldu.
Dört gün süren program sonunda Diyarbakır’dan gelen öğrencilere katılım sertifikalarının takdim edilmesinin ardından türküler ve halaylar eşliğinde uğurlandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19