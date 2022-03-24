"ANADOLUYUZ BİZ" PROJESİ ÖĞRENCİLERE DOKUNUYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müddürlüğü bünyesinde yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi kapmasında Diyarbakır’dan gelen 40 öğrenci 17-20 Mar tarihleri arasında Mersin’de ağırlandı.

Özellikle dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projede 40 öğrenci eğitim,sanat kültür, spor tarihi ve turistik gezilere doydu.

Öğrenciler, Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan EuroCup Women çeyrek final rövanş maçını izleyerek, “18 Mart Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyareti, tarihi ve kültürel geziler kapsamında Arkeoloji Müzesi, Tarsus şehir merkezi turu, Danyal Peygamber Kültür Evi ziyareti, Kırkkaşık Bedesteni, Taşkuyu Mağarası, Ashabı Keyf (7 Uyurlar) Mağarası, Kanlıdivane, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Uzuncaburç Antik Kenti ve Kızkalesini gezerken yöresel yemekleri de tatma fırsatı buldu.

Dört gün süren program sonunda Diyarbakır’dan gelen öğrencilere katılım sertifikalarının takdim edilmesinin ardından türküler ve halaylar eşliğinde uğurlandı.