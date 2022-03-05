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AKKUYU'DA ÇALIŞACAK TÜRK MÜHENDİSLER DİPLOMALARINI ALDI

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinin Türk öğrencileri, Akkuyu NGS için işletme personeli yetiştirme programı kapsamında “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik” uzmanlık alanındaki eğitimlerini tamamladı.

EĞİTİM 05.03.2022, 11:51 05.03.2022, 19:50
AKKUYU'DA ÇALIŞACAK TÜRK MÜHENDİSLER DİPLOMALARINI ALDI

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinin Türk öğrencileri, Akkuyu NGS için işletme personeli yetiştirme programı kapsamında “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik” uzmanlık alanındaki eğitimlerini tamamladı. Böylece program kapsamında 6 grup eğitimlerini tamamlarken, diplomalarını alan genç Türk uzmanlar, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’de işbaşı yapacak.

2018’den bu yana, 4 grup Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (UANÜ MEPhI) uzmanlık mezuniyeti almış, 1 grup da St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi (SPbPU) yüksek lisans programından mezun olmaya hak kazanmıştı.

Türkiye’den Rusya’ya giden öğrenci grubundaki toplam 24 katılımcı, programı başarıyla tamamlarken, 3 öğrenci üstün başarı derecesi ile mezun oldu. 2015 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için uzman yetiştirme programına test ve müsabakadan oluşan çok katmanlı bir eleme sürecinin sonucunda kabul edilen öğrenciler, hazırlık sınıfında bir yıl boyunca Rusça öğrendi. Eğitim sırasında Leningrad Nükleer Güç Santralinde staj yapan grup, Izhora fabrikasında ve Petrozavodsk’ta “Atommash” işletmesinde Akkuyu NGS için ekipman üretim sürecini inceledi. Gruptaki öğrenciler, eğitimleri süresince St. Petersburg ve Leningrad bölgesindeki enerji tesislerinin çeşitli işletmelerini de ziyaret etme fırsatı buldu. Ocak ayında bitirme tezlerini tamamlayan mezunlar, bu yaz Akkuyu NGS’nin inşasında çalışmaya başlayacak.

Türk öğrenciler, eğitimleri boyunca bölüm dersleriyle ilgili çalışmalarının yanı sıra mesleki, kültürel ve sosyal hayatta da aktif rol aldılar. Nurberk Sungur, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Maria Sklodowska-Curie programına yönelik bir burs elde etti. Sungur, 1 yıllık staj için Viyana’ya gitme hakkı kazandı. Türk öğrenciler, Politeknik Üniversitesinde Türk kültürü festivali de düzenledi. Öğrencilerden Ege Mert, Şahin Can Tipi ve Furkan Arslan, bir rock grubu kurarak “Polirock” üniversiteler arası müzik yarışmasının finalisti oldu.

“Hepsini Akkuyu NGS inşaat sahasına bekliyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Mezunlarımızı üniversiteyi başarıyla tamamladıkları için tebrik ederim. Hepsini Akkuyu NGS inşaat sahasına bekliyoruz. Şimdi onların hayatında yeni, ilgi çekici ve dolu dolu bir dönem başlıyor. Bu süreçte profesyonel ve bilge uzmanların katılımıyla edindikleri bilgileri pratiğe dökecekler. Önümüzde yapılacak çok iş var. Bu işlerin hepsi de çok ilgi çekici ve gerekli. Genç uzmanlar böyle bir durumun ancak hayalini kurabilirler, nitekim sınırsız kariyer fırsatlarıyla tam teşekküllü, verimli ve yoğun çalışma faaliyetleri için gereken tüm kaynaklar mevcut. Genç diplomalı uzmanların, kişisel eğitim, müzik, spor ve diğer hobilerle bizim büyük dostane ekibimizde kalarak meşgul olmaya devam edeceklerini umuyorum. Ben bunu çok destekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Burada üst düzey profesyoneller yetiştiriyoruz”

SPbPU Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Dmitrii Arseniev ise “Rusya’nın en iyi yüksek öğrenim kurumlarından biri olan St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, kararlılıkla gelişmekte olan Türk nükleer endüstrisi için uzman yetiştirilmesinde aktif olarak yer alıyor. Üniversitemiz, nükleer santrallerin tasarımı, işletilmesi ve mühendisliği için personel yetiştirme konusunda çok büyük bir deneyime sahip. Bizler burada üst düzey profesyoneller yetiştiriyoruz. Türk mezunları Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nükleer güç santralinde büyük mesleki fırsatların beklediğinden eminim. Biz kendi adımıza Akkuyu Nükleer A.Ş. ile bilim ve eğitim iş birliğini geliştirmeye memnuniyetle hazırız” dedi.

“Ülkemizdeki ilk NGS’de çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum”

SPbPU’dan mezun öğrenciler de duygularını paylaştı. Mezun olan öğrencilerden Mustafa Elaldı, “Rusya’da yüksek öğrenim görme kararı aldığım için çok mutluyum. SPbPU’da yoğun bir eğitimle geçen 6,5 yıl geride kaldı. Artık birçok şey biliyoruz, birçok şey yapabiliyoruz ve ülkemizdeki ilk NGS’de çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Rusya’nın nükleer enerji alanında lider olduğuna ve bilgilerimizin Türkiye’de nükleer teknolojiler geliştirme perspektifleri açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Çok yakın bir gelecekte, uzun zamandır hayalini kurduğum mesleğimi pratikte uygulamaya başlayacağım için mutluyum” diye konuştu.

“Artık anavatanımızda çalışmaya hazırız”

Mezun öğrenci Cihan Açıkgöz de “Rusya’nın en iyi üniversitelerinden biri olan St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesini bitirdiğim için çok gururluyum. Eğitim zordu ancak tüm sınavları başarıyla verdim ve kırmızı diploma aldım. Bu ilgi çekici bir deneyimdi, 6,5 yılımızı burada geçirdik ve artık anavatanımızda çalışmaya hazırız. Rusya’da eğitim görmek hoşuma gitti. Türkiye, yeni nesil nükleer uzmanları karşıla” ifadelerini kullandı.

“Ülkeme genç bir nükleer uzman olarak gururla dönüyorum”

Mezunlardan Nurberk Sungur ise “St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri ve burada öğrenim görmekten gurur duyuyorum. Eğitimim, en yüksek küresel standartları karşılayan bir uzman olmama imkan sundu. Yeni tanıdıklarım ve öğretmenlerim sayesinde birçok şey öğrendim ve ülkeme genç bir nükleer uzman olarak gururla dönüyorum” şeklinde konuştu.

208 mezun Akkuyu NGS’de çalışıyor

Akkuyu NGS için personel yetiştirme eğitim programı, Türkiye vatandaşları arasından uzmanların eğitilmesi ve daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’de istihdam edilmesi amacıyla “Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Akkuyu NGS sahasında bir nükleer santralin inşası ve işletilmesi konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin varılan anlaşma” gereğince uygulanıyor. Eğitim programı, 2011 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatılmıştı. Uzmanların eğitim masrafları Rus tarafınca karşılanıyor.

Eğitim, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’de ve St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde veriliyor. Türkiye’den ilk öğrenciler 2011 yılında Rus üniversitelerinde “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik” uzman eğitim programı kapsamında eğitimlerine başlamıştı.

Akkuyu NGS için personel yetiştirme programını tamamlayan 208 mezun, Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibine katıldı ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesinde başarıyla çalışıyor. Mart 2018’de 35, Şubat 2019’da 53, Şubat 2020’de 55, Şubat 2021’de 43 ve Ağustos 2021’de 22 Türk genç uzman daha eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer A.Ş.’de çalışmaya başladır. Şu anda 85 Türk öğrenci MEPhI ve SPBPU’da öğrenimlerine devam ediyor.

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