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AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TEKNOFEST FİNALİSTLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Mersin Yenişehir İlçesi Şehit Kübra Doğanay Kız Proje İmam Hatip Lisesi'nde Teknofest finalistleriyle bir araya geldi.

EĞİTİM 22.10.2021, 22:13 22.10.2021, 22:43
AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TEKNOFEST FİNALİSTLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Mersin Yenişehir İlçesi Şehit Kübra Doğanay Kız Proje İmam Hatip Lisesi'nde Teknofest finalistleriyle bir araya geldi.
Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Ak Parti yenişehir İlçe Başkanı Hayati Bülbül ile birlikte , 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmalarında Mersin'i temsil eden ve Teknogirls takımı ile 3'lük ödülü alan Mersin Yenişehir İlçesi Şehit Kübra Doğanay Kız Proje İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek Finalist öğrencilerle bir araya geldi.Başarıları ile Mersin'i gururlandıran Finalist Öğrencileri ve Öğretmenlerini tebrik eden Yılmaz , başarılarının devamını diledi. Ziyarette TEKONOFEST'te Türkiye 3.sü olan Teknogirls takımı , ' Kelime Küpleriyle Dil Eğitimi' projelerinin sunumunu yaptılar.
 Öğrencilerin hedeflerini dinleyen Yılmaz , kız çocuklarının okullaşması ve meslek sahibi olmasının öneminden ve kadınların aktif iş hayatında her zaman olması gerektiğini ifade ederek Okul Müdürü Fatma Has , Okul İdarecileri ve Öğretmenlerini de elde edilen başarıda emeklerinden dolayı tebrik ederek daha önemli başarılara imza atacaklarına olan inancını ifade etti. Yılmaz, finalist 3 takıma ve danışman öğretmenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabını hediye etti.

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