ADIYAMANLI GENÇLER ANADOLUYUZ BİZ PROJESİ KAPSAMINDA MERSİN'İ GEZDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi kapsamında Adıyaman’dan gelen 40 öğrenci, Mersin’i gezdi.

Mersin’in kültürünü ve tarihini öğrenme şansı yakalarken, güzel dostluklar kurarak kardeşlik köprüsü oluşturan ve özellikle dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı “Anadoluyuz Biz” projesi; eğitim, sanat, kültür, spor tarihi ve turistik geziler gibi alanlarda ön plana çıkartılıyor. Proje kapsamında Adıyaman’dan ilimize gelen 40 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 16-19 Haziran tarihleri arasında Mersin’de unutamayacakları anlar yaşadı.



Adıyaman’dan gelen öğrenciler ilk olarak, Silifke Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek, özel öğrencilerle çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirdi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Önder Öztürk ile birlikte Silifke Kaymakamı Sayın Abdullah Aslaner’e nezaket ziyaretinde bulunan öğrenciler kaymakam Aslaner’e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Yapılan ziyaretin ardından ilçede bulunan Atatürk Evi, Arkeoloji Müzesi, Şehitlik, Uzuncaburç Antik Kenti, Olba Antik Kenti, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlıdivane ören yeri, Kızkalesi, Narlı Kuyu gibi Mersin’in tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldu. Tarihi ve kültürel gezilerin ardından turfanda çilek toplama, deniz etkinliği, sahil temizliği, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetler de gerçekleştiren öğrenciler, yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buldu.

Dört gün süren program Adıyaman’dan gelen öğrencilere katılım sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.