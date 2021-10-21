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ADEM KOCA, SİLİFKE'DE BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNDU
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ilçe ziyaretleri kapsamında Mersin Silifke ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
EĞİTİM 21.10.2021, 14:48 21.10.2021, 14:52
Ziyaret kapsamında Silifke ilçesi okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, durum değerlendirmesi yaparak İl Milli Eğitim olarak tüm öğretmenlerimizin her daim emirlerinde olduğunu ifade etti.
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Sadık Altunok' a da ziyarette bulunan Koca, eğitime verdiği katkılardan dolayı Sadık Altunok' a teşekkür etti.
Adem Koca daha sonrasında Silifke İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile görüşüp, eğitime verdiği katkılardan dolayı Kaymakam Abdullah Aslaner'e teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe ziyaretleri kapsamında Silifke Atayurt Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Ziyareti sırasında öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Adem Koca, öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ederek her daim yanlarında olduğunu belirtti.
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