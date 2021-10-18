3'ÜNCÜ ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, yeni bir kongreye imza atıyor.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'ndan (Türk Eğitim-Sen) yapılan açıklamaya göre, 1'incisi 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında, 2'ncisi 7-10 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin 3'üncüsü, 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresinin açılış programı Türk Eğitim-Sen’in resmi Youtube kanalından ve Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresinin yanı sıra Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi de düzenliyor. Başta mühendislik ve fen bilimleri gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak bilimsel kongre ve etkinlikler, Türk dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlamayı hedefliyor.

Bu bilimsel kongrelerin, aynı zamanda bilimsel işbirliği ve bilgi paylaşımının bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında, Türk dünyasındaki işbirliği girişimlerini bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi de Türk dünyası ülkelerinin sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini mühendislik ve fen bilimlerine yönelik alanlara da taşıma gayretinin bir tezahürü olarak ortaya çıktığına dikkat çekilerek, "Bu kongre, Türk dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların bilim ve teknolojiyi oluşturan bilgiyi paylaşabilmeleri açısından da önemlidir.

Sendikamız öncülüğünde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresine dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları, UAESEB’e üye kuruluşların genel başkan ve yöneticileri, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez yöneticileri katılacaktır. Bildirilerin sunulacağı kongrede farklı oturumlar yapılarak temel ve mühendislik bilimlerindeki son gelişmeler ele alınacaktır" denildi.