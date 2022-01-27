18 SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emine Erdoğan’ın himayelerinde il genelinde 13 ilçede oluşturulması planlanan ve 18 okulda yapımı biten ‘Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Yapımı tamamlanan 18 Sıfır Atık Kütüphanesinin toplu açılışları, Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Açılışa, Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Su, “Hep beraber çok güzel bir iş başardık, geri dönüşümden oluşan kütüphanelerimizi çocuklarımızın istifadesine açıyoruz, hepinizi tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Oluşturulan Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Kütüphanesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Su, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Kütüphanesinin oluşum aşaması videosunu izleyen Vali Su, burada yaptığı açıklamada, “18 okulumuzda Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Kütüphanesini açmış olduk. İlimizde diğer yapımı devam edenlerle birlikte toplam 27 Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Kütüphanesi ay sonuna kadar açılmış olacak. Hazırlanan proje kapsamında kullanılmayan atık malzemelerin ekonomiye tekrar kazandırılarak atık malzemelerin değerlendirip kullanılabilecek eşyalar haline nasıl geldiğini kütüphanemizde gördük” dedi.

Mersin’deki okulların tümünde kütüphanelerin oluşturulduğunu ve öğrencilerin kullanımına açıldığını dile getiren Su, kütüphanelerin oluşturulmasında ve hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Su, ‘Akdeniz İmam Hatip Lisesi’ inşaat alanını ziyaret etti

Kütüphanelerinin açılışının ardından yapımı devam eden Akdeniz İmam Hatip Lisesi inşaatını da yerinde inceleyen Su, yetkililerden bilgiler aldı.