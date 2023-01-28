Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda oluşabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmek için, öncelikle yönetici ve öğretmenlere yönelik Heimlich Manevrası eğitimi düzenlendi.

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda oluşabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmek için, öncelikle yönetici ve öğretmenlere yönelik Heimlich Manevrası eğitimi düzenlendi.

Heimlich Manevrası; solunum yolunun yemek ya da herhangi yabancı bir cisimle tıkanması, kapanması nedeniyle nefes alamama durumunda boğulma gibi olumsuz durumların önüne geçmek amacı ile yapılan ilk yardım müdahalesi olarak biliniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitime; merkez okul, kurum müdürleri, müdür yardımcıları, beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde; heimlich manevrasının yanı sıra, genel ilk yardım bilgileri ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, şok, şuur durumu bozukları gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler öğretildi.

“Heimlich Manevrası” eğitimi başlangıcında, İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “Okullarımızda çocuklarımızın solunum yollarına kaçan yabancı maddelerin çıkartılmasında, heimlich manevrası eğitiminin, ne kadar basit; ama ne kadar hayati önlem olduğunu tüm velilerimiz, öğretmenlerimiz biliyor. Hedefimiz tüm okullarımızda, en az beş öğretmen ve yöneticinin, bu eğitimden geçmesini sağlamak. Öngörülemeyen vakalarda hızlı bir şekilde müdahale etmek, okullarımızın çok daha sağlıklı güvenli ortamlar olması anlamında, çok büyük öneme sahip. Alınan eğitimlerle öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz; öğrencilerimizin günlük yaşantıda karşılaşabilecekleri problemleri, çok küçük müdahalelerle çözme bilgi ve becerisine sahip olacaklar. Bu anlamda, gönüllük esasına bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz “Heimlich Manevrası” eğitimine katılan okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin ilgisi, bizi ziyadesiyle memnun etti. Eğitimin gerçekleşmesinde bize destek veren İl Sağlık Müdürlüğümüze ve eğitime katılan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.