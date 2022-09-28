Manisa’da okulların mevcut durumu, devam eden yapım, güçlendirme ve onarım çalışmaları ile proje ve yatırımların ele alındığı "Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa’da okulların mevcut durumu, devam eden yapım, güçlendirme ve onarım çalışmaları ile proje ve yatırımların ele alındığı "Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Brifing Salonu’nda Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin katıldı. Toplantıda; 2022 yılında 18 eğitim binasının tamamlanarak hizmete açıldığı, 26 eğitim binasının yapımının devam ettiği, 10 eğitim binasının ihale ve 49 eğitim binasının ise proje aşamasında olduğu belirtildi.

Okullardaki deprem tahkik ve güçlendirme çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda 34 eğitim binasının güçlendirme çalışmalarının tamamlanıp, periyodik olarak çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. 15 okulda doğalgaz dönüşümünün tamamlandığı, 7 okulun dönüşümünün devam ettiği, 57 okulun dönüşümünün, 15 okulun ise ihale sürecinin devam ettiği, 44 okulunda alt yapı sürecinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca 41 eğitim binasının onarımının tamamlandığı ve 2023 yılı için ise 123 eğitim binasının onarımının yapılmasının planlandığı bildirildi.