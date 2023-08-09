Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilçe bazlı değerlendirme ve planlama toplantılarında Zara ve Ulaş’taki ortaokul ve liselerin müdürleri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantılara Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Şube Müdürü Mesut Kaş ve Sivas ÖDM Müdürü Banu Boğazlıyan da katıldı.

Toplantıda ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında akademik başarıyı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların başarıya olan yansımaları ele alındı. Daha sonra LGS ve YKS’de alınan sonuçlarla elde edilen veriler ışığında Ulaş ve Zara’nın akademik durumu değerlendirildi. Ders ders, okul okul yapılan başarı analizleri ile artı ve eksi yönlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı için yürütülecek çalışmalar ve hedefler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için de ilçe bazlı yeni hedeflerin belirlendiği toplantılarda, her iki ilçede de devam eden ve planlanan eğitim yatırımları, onarım çalışmaları değerlendirildi.