Mersin Toroslar Belediyesi, lisans öğrencileri için 3 bin 200 TL, önlisans öğrencileri için bin 600 TL destek verdiği eğitim yardımının 3’üncü taksitini, öğrencilerin banka hesabına yatırdı. Burs başvurusu şartlarını sağlayan 858 lisans, 436 önlisans olmak üzere 1294 öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere belediyenin karşılıksız eğitim yardımından faydalandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencilerine bir nebze olsun destek olmak istediklerini belirterek; “2022-2023 Eğitim Öğretim dönemini kapsayan eğitim yardımımızın 3’üncü taksitini öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırdık. Gençlerimizin geleceğe attığı her adımda yanlarındayız. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Akademi Merkezi’nde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere destekleme kurslarıyla da destek olduklarını kaydeden Yılmaz, "Eğitim önceliğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim alması için çaba gösteriyoruz. Toroslar Akademi Projemiz çerçevesinde LGS ile YKS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediğimiz destekleme kurslarımızda eğitim alan gençlerimiz, uygulamalı test çözme tekniklerinin yanı sıra deneme sınavları ile kendilerini ölçme imkanı buluyor. İlçemizde okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar öğrenim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.