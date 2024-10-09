Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Ortaokuluna ziyarette bulunarak eğitim vizyonunu paylaştı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Güney, Bayburt Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Ziyareti sırasında öğretmenlerle sohbet eden Güney, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki Eğitim Politika Belgesi ve Velivizyon Platformu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Eğitim politikalarının geleceği ve uygulama süreçleri üzerine fikir paylaşımı yapılırken, Güney, öğretmenlere sağlıklı ve verimli bir eğitim yılı diledi.

Ayrıca, öğrencilerin etkinliklerine de katılan Rahmi Güney, okulun genel durumu hakkında bilgi aldı ve eğitim camiasıyla sık sık bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yeni eğitim yılına yönelik motivasyonlarını artırdı.