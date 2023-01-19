Elazığ Kent Konseyi bünyesinde kurulan Eğitim ve Spor Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı.

Elazığ Kent Konseyi bünyesinde kurulan Eğitim ve Spor Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı.

Elazığ Kent Konseyi bünyesinde kurulan Eğitim ve Spor Çalışma Grubu ilk toplantısını Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Fuar Merkezinde bulunan toplantı salonunda yaptı. Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri Septioğlu başkanlığında çalışma grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, görev dağılımı yapıldı.

Kent Konseyi bünyesinde yürütülen çalışmaların Elazığ’ın yararına olduğunu ifade eden Elazığ Kent Konseyi Av. Rüstem Kadri Septioğlu, “Kent konseyinde görev alan bizler kentleri geleceğe taşıyan kişiler olmalıyız. Kent için birlikte olmalıyız ve birlikte üretmeliyiz. Kent Konseyleri kent dinamiklerini hayata geçirilmesinde ortak akıl meclisi konumundadır. Konseyimiz bünyesinde eğitim ve spor çalışma grubunu oluşturduk. Çalışma grubumuz ile ilk toplantımız gayet verimli geçti. Önümüzde ki süreçte ilimizde eğitim ve spor alanında önemli projeleri hayata geçireceğiz"diye konuştu.