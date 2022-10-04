Yüreğir Belediyesi ile Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilçede bulunan okullarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin belediyenin spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilmesi için çok önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Yüreğir Belediyesi ile Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilçede bulunan okullarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin belediyenin spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilmesi için çok önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan imza törenine, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Başkan Yardımcısı Murat Bilal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik katıldı.

Söz konusu iş birliği protokolü kapsamında Yüreğir’de yer alan devlet okullarında öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için fiziki mekânların iyileştirilmesi sağlanacak, öğrenciler planlı ve mevzuata uygun şekilde belediyenin tüm spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak.

Başkan Kocaispir, yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren okullarımızın ve yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir çaba içerisinde olduk. İmzaladığımız bu protokol ile artık belediyemize ait tüm spor tesislerimizden, salonlarımızdan, yüzme havuzlarımızdan Yüreğir’de faaliyet gösteren tüm okullarımız, öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde yararlanacaklar” dedi.

"Gençlerimizin eğitim ve spor alanlarında ilerlemesi belediyemizin öncelik verdiği konuların başında geliyor" diyen Başkan Kocaispir, “Gençler bizim geleceğimiz. Umarım aramızdaki bu iş birliği ve dayanışma gençlerimizin ileriye dönük, memleketine faydalı güzel işler yapmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ise, “Göreve geldiği günden beri Yüreğir’deki okullarımıza her türlü imkânı sunan, bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.