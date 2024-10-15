DOSABSİAD ve Beykoz Üniversitesi sanayi-akademi iş birliği için yeni adım atarak ’İş Birliği İyi Niyet Protokolü’ imzaladı. DOSABSİAD’a özel sertifika programı müjdesini veren Prof. Dr. Küntay, “DOSABSİAD üyelerinin faydalanabileceği 10 haftalık ücretsiz sertifika programını başlatıyoruz” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile İstanbul Beykoz Üniversitesi arasında ’İş Birliği İyi Niyet Protokolü’ imzalandı. Sanayi ve akademiyi bir araya getirerek eğitim ve istihdam alanında önemli fırsatlar sunmayı hedefleyen protokol, DOSABSİAD üyesi sanayi kuruluşlarıyla üniversite öğrencileri arasındaki etkileşimi artırarak, nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacak projeleri içeriyor. DOSAB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güzeldağ, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, Genel Sekreter Yardımcısı Göktuğ Özmen, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü İsmail Şakcı da katılım gösterdi.

"Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz"

Sanayi ve eğitim kurumları arasında sinerji oluşturmanın önemini vurgulayan Çevikel, “DOSABSİAD olarak, üyelerimiz ve gençlerimizin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmek her zaman önceliğimiz oldu. Beykoz Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği, sanayimizin nitelikli iş gücüne ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım. Üniversitenin yenilikçi ve uygulamaya dayalı eğitim anlayışı, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde donanımlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de sanayi kuruluşları kazanacak” ifadelerini kullandı.

Çevikel, protokol kapsamında staj imkanlarının artırılacağını ve sanayi ile akademi arasındaki etkileşimin güçlendirileceğini belirterek, “Üniversite ve sanayi arasında kurduğumuz bu köprü, sadece bugünün değil, geleceğin iş gücünü yetiştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Nitelikli iş gücü, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır ve bu iş birliği, sanayimizin rekabet gücünü artıracak projelerle desteklenecek” dedi.

"Bilgi dört duvarla sınırlı değildir"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim ve istihdam gücü ile Beykoz Üniversitesi’nin uygulamalı akademik birikimini bir araya getirecek protokolün sanayi ve akademi arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, “Bu iş birliği, üniversitelerin sanayiyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğine dair inancımızın bir yansımasıdır. Çünkü bilgi dört duvarla sınırlı değildir; bilginin gerçek dünyadaki uygulama alanları vardır. Sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı bireyler yetiştirmek bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Küntay, protokol kapsamında başlatılacak 10 haftalık ücretsiz sertifika programının da önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu programda bizzat ders vereceğini ve farklı disiplinlerden konuların ele alınacağını ifade ederek, “Ocak ayında başlayacak 10 haftalık bir sertifika programı düzenleyeceğiz. Program tamamen ücretsiz olacak ve ben de ders vereceğim. Bu programda, öğrencilerimize bilim felsefesinden tarihe uzanan geniş bir perspektif sunacağız. Bursa’nın çağrısına her zaman olumlu yanıt verdik; bu iş birliği çerçevesinde de Bursa için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Online Master programlarımız var, bilhassa Bursa basını başta olmak üzere onlara yönelik DOSABSİAD ile organize edeceğimiz programı başlatmak istiyoruz. İş yönetimi girişimcilik konularında eğitimler de vermek istiyoruz. Ayrıca bu önemli işbirliğine verdiği destekten dolayı DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’e teşekkür ederiz” dedi.