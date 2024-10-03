Adapazarı Belediyesi ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitimin kültürel ve sanatsal boyutlarını desteklemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Adapazarı Ticaret Müzesi’nde düzenlenen törende Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ın katılımıyla hayata geçirildi.

Protokol çerçevesinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmen, öğrenci ve idari personel, Adapazarı Ticaret Müzesi ile Adapazarı Deprem Kültür Müzesi’ni ziyaret etme fırsatına sahip olacak. Ayrıca, sanatsal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlanacak. Törende konuşan Başkan Mutlu Işıksu, protokolün eğitim ve kültür alanında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Adapazarı Belediyesi olarak eğitime katkı sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Gençlerimizin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanması için Ticaret Müzemiz ve Deprem Müzemiz gibi önemli kültürel mekânlarımızı onların hizmetine sunuyoruz. Bu müze hem geçmişi anlama hem de ticari yaşamın gelişim süreçlerini keşfetme konusunda öğrencilerimize büyük bir kaynak olacak, deprem müzemiz de afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarına destek sağlayacak” dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise konuşmasında, iş birliğinin öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Bakırtaş, "Başta Başkanımız Mutlu Işıksu olmak üzere, Adapazarı Belediyesi’ne her zaman yanımızda oldukları ve eğitime verdikleri değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Adapazarı Ticaret Müzesi ve Deprem Kültür Müzesi, öğrencilerimize sadece tarihsel bir deneyim değil, aynı zamanda geleceğe dair vizyon kazandıracak bir kapı açıyor" diye konuştu.

Protokol ile hayata geçirilen iş birliği, Adapazarı Belediyesi’nin eğitime verdiği desteğin bir göstergesi olarak öne çıkarken, öğretmen ve öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.