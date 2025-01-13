Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, "Maaşımızın karşılığı refah payı yeniden düzenlenmeli. Kamu çalışanlarımıza, kira yardımı ve enerji desteği sağlanmalıdır. Maaşlarımız yoksulluk sınırı temel alınarak yeniden yapılandırılmalı" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, memurlara yapılan yüzde 11,54’e ilişkin basın açıklaması yaptı.

Partici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada yalnızca maaşlarımız için değil, emeğimizin onuru, alın terimizin karşılığı ve insanca bir yaşam hakkı için sesleniyoruz. Bizler kamu çalışanları olarak sessiz kalarak kaybettirilmeye, susarak görmezden gelinmeye, daha fazla tahammül edemeyiz. Burası bir hak arayışının sembolüdür. Bugün ülkemizin dört bir yanında binlerce eğitim çalışanı haksızlıklar karşısında iş bıraktı. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Raflarda artan etiketler, evlerde ısıtmayan faturalar ve bir memurun hayal bile edemeyeceği yaşam standardı. Tüm bunların karşısında bizler yalnızca geçim standardı düşürülmüş bir kesim olarak değil toplumun vicdanıyız.

Bakın rakamlar ne diyor? ENAG yıllık enflasyonu yüzde 83,44 olarak açıkladı. TÜİK’in rakamları bile yüzde 43,28. Kiralar yüzde 58 oranında arttı. Bugün büyükşehirde ev kirası 35 bin seviyesine yükselmiş durumda. Yoksulluk sınırı ne kadar? 68 bin TL. Peki bizlere reva görülen maaş farkı ne kadar? Sadece yüzde 11.54. Bugün göreve yeni başlayan bir eğitim çalışanı yoksulluk sınırını yani altmış sekiz bin liranın yarısının biraz üzerinde maaş almaktadır. Bakıldığı zaman bugün kamu çalışanlarının bu sözde artış alım gücünü artırmayı bırakın tam tersine iyice geriye çekmiştir. Bu maaş farkıyla ne raflarda artan etiketler ne yükselen kiralar ve faturalar karşılanabilir. Bu farkla kamu çalışanlarımız, eğitim çalışanlarımız adeta açlığa ve sefalete iyice yakınlaştırılmıştır.

Bugün memur ek iş yapıyor. Öğretmen okulda öğle yemeği yiyemiyor. Temel gıdaya ulaşım oldukça zorlaştı. Bugün markette bir kilo süt, bir kilo et, bir kilo yağ, bir kilo çay almak sıradan bir maaşla imkansız hale geldi. Tüm bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 11.54’lük duyarsızlığın ve yetersizliğin bir göstergesidir. Diğer taraftan vergi adaletsizliği. Yılın Üçüncü ayından itibaren bizlerden verilen bu sözde artış yüksek vergiler sebebiyle elimizden tekrar geri alınmaktadır. Yapılması gereken bellidir. Adaletsiz vergi düzeni ortadan kalkmalı. Vergide bir düzen sağlanmalı, adil vergi düzeni uygulanmalıdır.

Taleplerimiz açık ve net. Maaşımızın karşılığı refah payı yeniden düzenlenmeli. Kamu çalışanlarımıza, kira yardımı ve enerji desteği sağlanmalıdır. Maaşlarımız yoksulluk sınırı temel alınarak yeniden yapılandırılmalı. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırına ulaştırılmalıdır. Bugün yoksulluk sınırı 68 bin TL. Adaletsiz vergi uygulaması son bulmalı. Vergi oranı yüzde on beşe sabitlenmelidir. Bizler bugün susmuyoruz."