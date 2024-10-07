Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, “Gençlik boşluk içinde” dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, yazılı açıklama yayımlayarak Hükumete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Zanaatın zayıfladığını dile getiren Özat, “ Zorunlu lise ve her köşe başı üniversite ile zanaat, sanat, iş ve uğraş maalesef gençliğimizde yok. 3 bin - 5 bin TL’ye demirci ustası bulunamıyor. 19 yaşında, 23 yaşında gençlerimiz mezun oluyor; bu arada okurken Satanizm, Discord gibi çeşitli platformlarla oyalanarak sapkın psikopat platformlarda geziniyorlar. Esnaf sanatkâr mecburi okul nedeniyle çırak bulamıyor. Meslek liseleri, Mesem’ler bölge ihtiyaçlarına ve bölgenin iş ihtiyacına uygun bölümlere sahip değil, sistemleri de çıraklık ve kalfalık gibi sistemlere uygun değil. Organize sanayi bölgeleri, KOBİ’ler ve küçük sanayi işletmeleri çalıştıracak eleman bulamıyor. Çünkü biz sizi okuttuk, diploma verdik diyoruz gençlere. 20 yaşındaki genç emek işini beğenmiyor” ifadelerini kullandı.

“Mermer işi Iraklılarda, çobanlık Afganlılarda, tezgahtarlık Suriyelilerde”

1 milyona yakın gencin 23 yaşına kadar öğretmenlik okuduğunu ifade eden Özat, “Mermer işi Iraklılarda, çobanlık Afganlılarda, tezgahtarlık Suriyelilerde yine bir milyona yakın sağlık alanında eğitim görmüş genç işsiz. Atama dışında alternatif düşünemiyor. Sokaklar da psikopat başıboş gençlerle, amaçsız umutsuz gençlerle dolu. İşsizliği düşük gösterme pahasına gençliği yok ettik. Sosyal medyada patolojik paylaşımlar peşinde, cinayetler işleyen, saldırılar yapan bir gençlikle karşı karşıyayız. Bunu dahi yapamıyorsa intihar ediyor. Liseler zorunludan çıkartılmalıdır. Üniversiteler yeniden şekillendirilmelidir. Bir genç nüfus elimizden kayıp gidiyor, hükümet bunu görmüyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı bunu görmüyor mu” diye konuştu.