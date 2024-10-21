Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, kamu tasarruf tedbirlerini işaret ederek, “Eğitimden ve çocuklarımızın geleceğinden tasarruf olmaz” dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat halk eğitim merkezlerinde engelli çocuklara yönelik açılan beceri kurslarının kapatılması ve yeniden açılmamasına yönelik yazılı basın açıklaması yayınladı. Özat, tasarruf tedbirlerinin bahane edilerek halk eğitim merkezlerinde engelli çocuklara yönelik açılan beceri kurslarının kapatıldığını iddia etti.

Özat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tasarruf tedbirleri engellilere vurdu! Pandemiyi izleyen süreçte dünya gündemini sarsan ekonomik değişim ve dönüşüm, ülkemiz gündemini de etkiledi. Bu kapsamda, özellikle Eylül ayı itibariyle ‘tasarruf tedbirleri’ hayatımıza girdi. Ancak tasarruf tedbirleri kapsamında bazı uygulamalar, ‘eğitimden ve çocuklarımızın geleceğinden tasarruf olmaz!’ dedirtiyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde engelli çocuklarımıza beceri eğitimi açılmamıştır. Engelli çocuk aileleri, bunun nedenini sorduğunda ise tasarruf tedbirleri yanıtını almıştır!

Sayın Devlet Büyükleri, özel gereksinimli çocuklarımızın beceri eğitimlerinin kaldırılması suretiyle nasıl bir tasarruf beklenmektedir. Tasarruf tedbirleri, zorlu bir ekonomik süreçte özel gereksinimli bireylere yeni zorluklar çıkarmakla olur mu?

Özel gereksinimli çocuklarımızı topluma kazandırmaktan bahseden bir eğitim sistemi içinde, tasarruf adı altında çocuklarımıza toplumsal engeller konması nasıl bir çelişkidir.”

Özat açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Özel gereksinimli çocuklarımızı, gizil güçleri doğrultusunda üretken bireyler olarak yetiştirmek, beceriler kazandırmakla mümkündür. Bugün geldiğimiz noktada, son derece hatalı bir kararla ‘para yok’ gerekçesiyle, çocuklarımızın beceri eğitimleri engelleniyor.

Bu devlet bu kadar mı battı? Biz ‘eğitimden tasarruf olmaz’ dedikçe, ülkemiz eğitim tarihine yıllar sonra, yanlış kararlar olarak anacağımız motlar düşülüyor. Yeni eğitim öğretim yılı başlayalı bir ayı geçmiş okullarda temizlik personeli yok, hala öğretmenler henüz atanmamış, engellilerin beceri eğitimleri de askıya alınmış. Ağustos ayında tayini çıkmış olan öğretmenlerin görev yollukları henüz ödenememiş. Bir yandan da Ekonomi Bakanı çıkmış ‘ekonomi düzeliyor’ diyor. Türkiye 30 Cent’e muhtaçken bile, eğitimden bu kadar tasarruf etmemişti. En azından özel gereksinimli çocukların eğitiminden kısmayın! Tasarruf tedbiri, engellemelere dönüşmesin.”